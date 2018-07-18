«Пляжницы» Дабижа и Мастикова потерпели второе поражение на чемпионате Европы

Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Мастикова во втором туре группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Нидерландах уступили чешкам Кристине Колочовой и Михале Квапиловой со счётом 0:2. Для Ксении и Дарьи это поражение стало вторым кряду после неудачи во встрече с представительницами Финляндии. В заключительном туре в среду, 18 июля, Дабижа и Мастикова сыграют с польками Ягодой Гружчинской и Александрой Громадовской. Победительницы этой встречи получат путёвку в плей-офф. Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Нидерланды Женщины. Группа F. 2-й тур К. Дабижа/Д. Мастикова (Россия) — К. Колочова/М. Квапилова (Чехия) — 0:2 (15:21, 12:21).