Мужская сборная России в борьбе уступила Сербии на ЧЕ по водному поло

Иван Нагаев. Мужская сборная России во втором туре группового этапа чемпионата Европы по водному поло в Барселоне уступила команде Сербии со счётом 9:11. В составе сборной России по два гола забили Степан Андрюков, Константин Харьков

В первом туре россияне уверенно переиграли словаков, а в пятницу, 20 июля, встретятся со сборной Румынии. Победители каждой из групп выйдут напрямую в четвертьфинал, а остальные команды начнут выступление в плей-офф со стыковых матчей.

Водное поло. Мужчины. Чемпионат Европы. Барселона, Испания Группа D. 2-й тур Россия — Сербия — 9:11 (2:3, 3:3, 1:3, 3:2)