Ещё
Мужская сборная России в борьбе уступила Сербии на ЧЕ по водному поло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная России в борьбе уступила Сербии на ЧЕ по водному поло 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Российский стадион
Мужская сборная России во втором туре группового этапа чемпионата Европы по водному поло в Барселоне уступила команде Сербии со счётом 9:11. В составе сборной России по два гола забили Степан Андрюков, Константин Харьков и Иван Нагаев.
В первом туре россияне уверенно переиграли словаков, а в пятницу, 20 июля, встретятся со сборной Румынии. Победители каждой из групп выйдут напрямую в четвертьфинал, а остальные команды начнут выступление в плей-офф со стыковых матчей.
Водное поло. Мужчины. Чемпионат Европы. Барселона, Испания Группа D. 2-й тур Россия — Сербия — 9:11 (2:3, 3:3, 1:3, 3:2)
Чемпионат.com: последние новости
Россияне на тай-брейке победили Францию в матче ЧЕ U20 в Кортрейке Экс-форвард «Детройта» Теему Пулккинен стал игроком минского «Динамо» «Краснодар» проиграет «Штурму» в товарищеском матче, уверены эксперты
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России установила фантастический рекорд5
«Бавария» назвала цену на Левандовски
Кадыров ответил Слепакову стихами29
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
«В сборную России по биатлону идет работать быдло»37
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение