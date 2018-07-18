Дмитрий Незванкин усилит БК «Уралмаш»

Разыгрывающий Дмитрий Незванкин , два сезона подряд защищавший баскетбольный клуб «Урал» , подписал контракт с клубом «Уралмаш». Он стал одним из важнейших точечных усилений оранжево-чёрно-зелёных перед новым сезоном в высшей лиге.

«Уралмаш» возродился два года назад, но за такой короткий период успел подняться из низшего чемпионата России — Суперлиги 3 во второй по значимости — Суперлигу 1.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Незванкин был одним из лучших снайперов чемпионата России среди команд Суперлиги 1, в среднем за матч он набирал 15 очков, делал 2,6 подбора и отдавал 2,4 атакующие передачи.

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