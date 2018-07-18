Россияне на тай-брейке победили Францию в матче ЧЕ U20 в Кортрейке

Сборная России в четвёртом туре группового этапа чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет в Бельгии и Нидерландах в пяти партиях переиграли команду Франции. Для подопечных Андрея Ноздрина этот успех стал третьим в четырёх встречах.

В заключительной встрече групповой стадии россияне в четверг, 19 июля, сыграют с бельгийцами. Команды, занявшие в группах первое-второе места, выйдут в полуфинал. Сборная России располагается на втором месте в турнирной таблице, однако команды Бельгии и Италии ещё не провели матчи четвёртого тура.

Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды Группа II. Кортрейк, Бельгия. Четвёртый тур Россия — Франция — 3:2 (25:19, 23:25, 24:26, 25:17, 15:11).