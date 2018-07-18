Волейбольная команда Крюково заняла второе место в первенстве района 

13 июля прошёл очередной тур первенства района Крюково по волейболу «Команда нашего Двора». Команда Микрон проиграла две встречи первенства команде Динамо и команде Крюково со счётом 2-0.
На 15 июля команды имеют следующие результаты:
— команда Динамо — 10 очков, капитан Епишин Дмитрий;
— команда Крюково — 9 очков, капитан Бондик Владимир;
— команда Зверь -— 7 очков, капитан Зайцева Анастасия;
— команда Микрон — 7 очков, капитан Васюков Сергей;
— команда Буратино — 3 очка, капитан Бондик Максим;
Игры первенства проводятся из трёх партий, до двух побед.
Очки команды получают:
— победа — 2-0 -— 3 очка;
— победа — 2-1 -— 2 очка;
— проигрыш — 1-2 -— 1 очко;
— проигрыш — 0-2 -— 0 очков
Впереди ещё 10 игровых, соревновательных дней. Приглашаем жителей — игроков и полные волейбольные команды принять участие в первенстве.
Игровые, соревновательные дни для команд среда с 18.30 до 21.00 часов, тренировочные дни в понедельник, вторник и четверг с 18.30 до 21.30 на дворовой спортплощадке корпусов 1431-1432.
Проводит первенство инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Бондик Владимир Васильевич.
Приходите! Участвуйте! Побеждайте!