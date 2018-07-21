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Россия обыграла Польшу во втором туре Евролиги по пляжному футболу в Москве
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Россия обыграла Польшу во втором туре Евролиги по пляжному футболу в Москве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: News.ru
Мужская сборная России по пляжному футболу добыла вторую победу на домашнем этапе Евролиги, который проходит в Москве. Подопечные Михаила Лихачёва уверенно расправились со сборной Польши — 6:3.
В параллельном матче сборная Швейцарии обыграла команду Азербайджана — 6:2.
Пляжный футбол. Мужчины. Евролига
3-й этап. Москва, Россия. 2-й тур  Россия — Польша — 6:3 (2:0, 0:0, 4:3)
1:0 — Романов (11), 2:0 — Крашенинников (11), 3:0 — Макаров (31), 4:0 — Шишин (31), 4:1 — Позняк (32), 4:2 — Фришкемут (34), 5:2 — Папоротный (34), 5:3 — Марциняк (34), 6:3 — Шишин (35).
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