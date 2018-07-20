Сиволап и Ярзуткин проиграли в первом раунде плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу 

Россияне Михаил Сиволап и Артём Ярзуткин не сумели выйти в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Нидерландах.
В 1/16 финала российский дуэт уступил в Утрехте латвийским волейболистам Мартинсу Плавиньшу и Эдгарсу Точсу со счётом 0:2.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Утрехт, Нидерланды
Мужчины. 1/16 финала
Сиволап/Ярзуткин (Россия) — Плавиньш/Точс (Латвия) — 0:2 (14:21, 14:21)
Ещё одна российская пара, Олег Стояновский/Игорь Величко, обеспечила себе место в 1/8 финала турнира за счёт первого места на групповой стадии. В женской части соревнований борьбу за награды продолжают Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, которые добрались до четвертьфинальной стадии.