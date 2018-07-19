Стояновский/Величко и Сиволап/Ярзуткин вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. В трёх матчах очередного дня турнира принимали участие три дуэта из России, но только одному из них удалось добиться победного результата.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Групповой этап. 3-й тур Сиволап/Ярзуткин (Россия) — Готье-Рат/Тьерси (Франция) — 0:2 (15:21, 15:21).

Красильников/Лямин (Россия) — А. Бернтсен Мол/К. Сорум (Норвегия) — 0:2 (15:21, 13:21).

Величко/Стояновский (Россия) — Плавиньш/Точс (Латвия) — 2:1 (19:21, 21:13, 16:14).