Стояновский/Величко и Сиволап/Ярзуткин вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу 

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу. В трёх матчах очередного дня турнира принимали участие три дуэта из России, но только одному из них удалось добиться победного результата.
Вячеслав Красильников и Никита Лямин завершили выступление на первенстве континента, Михаил Сиволап и Артём Ярзуткин вышли в 1/16 финала, а Олег Стояновский и Игорь Величко за счёт победы в своём квартете обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Групповой этап. 3-й тур Сиволап/Ярзуткин (Россия) — Готье-Рат/Тьерси (Франция) — 0:2 (15:21, 15:21).
Красильников/Лямин (Россия) — А. Бернтсен Мол/К. Сорум (Норвегия) — 0:2 (15:21, 13:21).
Величко/Стояновский (Россия) — Плавиньш/Точс (Латвия) — 2:1 (19:21, 21:13, 16:14).