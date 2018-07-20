Тренер «Интера» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

"Будет приятно увидеть знакомые лица. Мне очень нравится питерский клуб. Думаю, для нашей сыгранности это будет полезный матч.

Нужно быть аккуратнее с нагрузками перед встречей, чтобы выйти на поле со свежими ногами", — цитирует Спаллетти официальный сайт «Интера».

Специалист возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под его руководством петербургский клуб дважды становился чемпионом России (2010, 2011/2012), а также завоевывал Кубок (2009/2010) и Суперкубок страны (2011).

Встреча между «Интером» и «Зенитом» пройдет 21 июля.