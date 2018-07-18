«Пляжники» Стояновский и Величко вышли в плей-офф чемпионата Европы 

Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко во втором туре группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Нидерландах победили норвежцев Матиаса Бернтсена и Хенрика Мола со счётом 2:0. Олег и Игорь одержали вторую победу кряду и гарантировали себе участие в плей-офф соревнований. В заключительном туре группового этапа российский дуэт встретится с латвийцами Мартинсом Плавиньшем и Элгарсом Токсом, которые также не потерпели не одного поражения в двух первых турах. Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Нидерланды Мужчины. Группа F. Второй тур О. Стояновский/И. Величко (Россия) — М. Бернтсен/Х. Мол (Норвегия) — 2:0 (21:17, 21:19).