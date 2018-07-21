Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков обыграли соотечественников, Олега Стояновского и Игоря Величко, в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по пляжному волейболу — 26:24, 21:17.
За выход в финал континентальных соревнований Семёнов и Лешуков посоперничают с латвийской парой Александр Самойловс/Янис Смединс.
Ранее россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова завершили выступления на чемпионате Европы, уступив в четвертьфинале женского турнира чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой.