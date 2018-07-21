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Россияне Семёнов и Лешуков — полуфиналисты ЧЕ по пляжному волейболу
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Россияне Семёнов и Лешуков — полуфиналисты ЧЕ по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков обыграли соотечественников, Олега Стояновского и Игоря Величко, в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по пляжному волейболу — 26:24, 21:17.
За выход в финал континентальных соревнований Семёнов и Лешуков посоперничают с латвийской парой Александр Самойловс/Янис Смединс.
Ранее россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова завершили выступления на чемпионате Европы, уступив в четвертьфинале женского турнира чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой.
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