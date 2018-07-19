Россияне Стояновский и Величко вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу 

ТАСС, 19 июля. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко пробились в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Нидерландах.
В заключительном матче группового этапа россияне победили латвийцев Мартинса Плавинса и Эдгарса Токса со счетом 2-1 и вышли в плей-офф с первого места в группе F.
Также в 1/8 финала вышли россияне Константин Семенов и Илья Лешуков. С третьего места в группе E в 1/16 финала квалифицировались россияне Максим Сиволап и Артем Ярзуткин. Вячеслав Красильников и Никита Лямин заняли четвертое место в группе E и не смогли выйти в следующий раунд соревнований.
Плей-офф стартует 20 июля. Финал пройдет 22 июля.