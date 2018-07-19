Россияне Стояновский и Величко вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

В заключительном матче группового этапа россияне победили латвийцев Мартинса Плавинса и Эдгарса Токса со счетом 2-1 и вышли в плей-офф с первого места в группе F.

Плей-офф стартует 20 июля. Финал пройдет 22 июля.