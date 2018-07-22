Семёнов и Лешуков остались без медалей чемпионата Европы по пляжному волейболу 

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков не сумели завоевать бронзовые медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Нидерландах. В поединке за третье место они уступили испанцам Кольядо Гавире и Пабло Эррере со счётом 1:2.
В финальном матче латвийцы Александр Самойлов и Янис Смединьш встретятся с норвежским дуэтом Андерс Бернтсен Мол/Кристиан Сорум.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Гаага, Нидерланды
Мужчины. Матч за 3-е место
Семёнов/Лешуков (Россия) — Гавира/Эррера (Испания) — 1:2 (17:21, 21:13, 12:15)
В женской части соревнований лучший результат среди представительниц России показали Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, которые добрались до стадии четвертьфинала.