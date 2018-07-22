Семёнов и Лешуков проиграли в полуфинале ЧЕ по пляжному волейболу 

Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков не сумели выйти в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу.
В полуфинале российский дуэт уступил латвийцам Александру Самойлову и Янису Смединьшу со счётом 0:2. В матче за 3-е место Семёнов и Лешуков сразятся с испанцами Кольядо Гавирой и Пабло Эррерой.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Гаага, Нидерланды
Мужчины. 1/2 финала
Семёнов/Лешуков (Россия) — Самойлов/Смединьш (Латвия) — 0:2 (15:21, 15:21)
В женской части соревнований лучший результат среди представителей России показали Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, которые добрались до стадии четвертьфинала.