Ещё
Семёнов и Лешуков проиграли в полуфинале ЧЕ по пляжному волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семёнов и Лешуков проиграли в полуфинале ЧЕ по пляжному волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков не сумели выйти в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу.
В полуфинале российский дуэт уступил латвийцам Александру Самойлову и Янису Смединьшу со счётом 0:2. В матче за 3-е место Семёнов и Лешуков сразятся с испанцами Кольядо Гавирой и Пабло Эррерой.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Гаага, Нидерланды
Мужчины. 1/2 финала
Семёнов/Лешуков (Россия) — Самойлов/Смединьш (Латвия) — 0:2 (15:21, 15:21)
В женской части соревнований лучший результат среди представителей России показали Евгения Уколова и Екатерина Бирлова, которые добрались до стадии четвертьфинала.
Чемпионат.com: последние новости
«Динамо» обыграло «Шахтёр» и в 7-й раз стало победителем Суперкубка Украины Лихачёв: хочется пожелать Фёдорову хорошо дебютировать в сборной России Голландки Кейзер и Меппелинк стали чемпионками Европы по пляжному волейболу
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поставил на колени Россию»616
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире126
Футболист отказался от медали ЧМ в России68
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика125
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение