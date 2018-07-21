Семенов и Лешуков сыграют со Стояновским и Величко в 1/4 финала ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС , 21 июля. Россияне Олег Стояновский Игорь Величко сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы по пляжному волейболу против своих соотечественников Ильи Лешукова и Константина Семенова Стояновский и Величко победили в 1/8 финала швейцарцев Мирко Герсона и Эдриана Хайдриха со счетом 2-1 (21:17, 16:21, 15:12). Лешуков и Семенов обыграли представителей Чехии Ондрея Перушича и Дэвида Швайнера со счетом 2-0 (22:20, 21:12). Встреча состоится в субботу в 21:45 мск. Финал европейского первенства пройдет 22 июля.