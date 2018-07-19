Минское «Динамо» в сезоне-2018/19 проведёт три матча на «Чижовка-Арене»

Минское «Динамо» проведёт три матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 на «Чижовка-Арене», информирует официальный сайт клуба. Основной стадион команды «Минск-Арена» 25 ноября примет международный конкурс песни «Детское Евровидение-2018».

«Подготовка площадки к масштабному мероприятию начнется уже в начале ноября, поэтому «Динамо» проведёт три матча регулярного чемпионата КХЛ на «Чижовка-Арене». Прежде команда играла там лишь летние спарринги, так что в нынешнем сезоне девятитысячник дебютирует в качестве стадиона Континентальной хоккейной лиги. На берег Чижовского водохранилища пожалуют «Трактор» (12 ноября), «Металлург» (14 ноября) и «Автомобилист» (16 ноября)», — сообщается в заявлении клуба.