Агент: решение о расставании с Милевским принимал точно не Марадона

Ранее пресс-служба белорусского клуба объявила о расставании с украинским форвардом и ещё двумя игроками команды. По словам Панкова, решение о расставании с Милевским принимал точно не председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона

«Причина в том, что в Беларуси открывается трансферное окно и новый главный тренер не видит Артёма в схеме, которую он проповедует. Милевский играет как свободный художник и находится в очень хорошей форме. Позавчера он был одним из лучших на поле. Вчера состоялась тренировка, после которой была озвучена позиция руководства. Это решение принимал точно не Марадона. Как я понял, Диего следил за Артёмом, раз он его так обнял после матча.

Каких-то историй искать тут не стоит. Почему-то при каждом уходе Артёма из клуба СМИ пишут, что его выгоняют, но все футбольные люди понимают, что троих основных футболистов не могут убрать из клуба просто из-за нарушения режима. Есть ведь штрафные санкции, у нас есть бумага о штрафах.