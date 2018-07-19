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Агент: решение о расставании с Милевским принимал точно не Марадона
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Агент: решение о расставании с Милевским принимал точно не Марадона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
Агент Александр Панков, который представляет интересы нападающего Артёма Милевского, рассказал о причинах ухода футболиста из брестского «Динамо».
Ранее пресс-служба белорусского клуба объявила о расставании с украинским форвардом и ещё двумя игроками команды. По словам Панкова, решение о расставании с Милевским принимал точно не председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона.
«Причина в том, что в Беларуси открывается трансферное окно и новый главный тренер не видит Артёма в схеме, которую он проповедует. Милевский играет как свободный художник и находится в очень хорошей форме. Позавчера он был одним из лучших на поле. Вчера состоялась тренировка, после которой была озвучена позиция руководства. Это решение принимал точно не Марадона. Как я понял, Диего следил за Артёмом, раз он его так обнял после матча.
Каких-то историй искать тут не стоит. Почему-то при каждом уходе Артёма из клуба СМИ пишут, что его выгоняют, но все футбольные люди понимают, что троих основных футболистов не могут убрать из клуба просто из-за нарушения режима. Есть ведь штрафные санкции, у нас есть бумага о штрафах.
Артёму лучше найти команду сейчас, чем зимой. Сезон в Беларуси закончится в ноябре, и до открытия трансферного окна будет ещё два месяца. Наш контракт был рассчитан до декабря, поэтому мы приняли решение уйти сейчас. Какой смысл такому футболисту, как Артём Милевский, сидеть на лавке?» — сказал Панков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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