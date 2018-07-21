Алиев об уходе Милевского из клуба Марадоны: я бы дал тренеру в морду

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал уход своего экс-одноклубника Артема Милевского из брестского «Динамо», передает портал «Сегодня».

По словам игрока, Милевского несправедливо обвинили в нарушении режима, что было названо причиной его ухода из команды.

"Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

Что бы я сделал? Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал", — заявил Алиев.

Председателем правления брестского «Динамо» является Диего Марадона.

Ранее сообщалось, что Милевский может продолжить карьеру в России.