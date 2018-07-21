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Алиев об уходе Милевского из клуба Марадоны: я бы дал тренеру в морду
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Алиев об уходе Милевского из клуба Марадоны: я бы дал тренеру в морду 

Газета.Ru 3 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал уход своего экс-одноклубника Артема Милевского из брестского «Динамо», передает портал «Сегодня».
По словам игрока, Милевского несправедливо обвинили в нарушении режима, что было названо причиной его ухода из команды.
"Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.
Что бы я сделал? Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал", — заявил Алиев.
Председателем правления брестского «Динамо» является Диего Марадона.
Ранее сообщалось, что Милевский может продолжить карьеру в России.
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