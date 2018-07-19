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Брестское «Динамо» рассталось с футболистом Милевским
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Брестское «Динамо» рассталось с футболистом Милевским 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Нападающий брестского футбольного клуба «Динамо» Артём Милевский покинет команду.
Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на пресс-атташе клуба Ольгу Хижинкову.
«Действительно, ФК «Динамо-Брест» расстаётся с Артёмом Милевским, Алексеем Гавриловичем и Павлом Савицким», — заявила Хижинкова.
Она отметила, что клуб не разглашает причин, по которым принято решение расстаться с данными игроками.
Ранее председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона поблагодарил Белоруссию за приём и восхитился национальной кухней.
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