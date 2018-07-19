Брестское «Динамо» рассталось с футболистом Милевским

Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на пресс-атташе клуба Ольгу Хижинкову.

«Действительно, ФК «Динамо-Брест» расстаётся с Артёмом Милевским, Алексеем Гавриловичем и Павлом Савицким », — заявила Хижинкова.

Она отметила, что клуб не разглашает причин, по которым принято решение расстаться с данными игроками.