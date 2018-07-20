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Скандальный экс-форвард сборной Украины может продолжить карьеру в России
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Скандальный экс-форвард сборной Украины может продолжить карьеру в России 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский, ныне защищающий цвета брестского «Динамо», может продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
По словам агента футболиста Александра Панкова, игрок рассчитывает на амбициозные предложения из Европы.
"Дальнейшие планы Милевского грандиозные. Он очень здорово провел сезон, при нем команда выиграла два трофея — Кубок и Суперкубок Беларуси. Мы будем рассматривать все варианты, в том числе из России, ведь Артем там уже играл. В приоритете — поиграть в Европе. Есть клубы, которые уже проявляются заинтересованность. Среди них — те, которые выступают в Лиге Европы", — сказал представитель форварда.
Также Панков отметил, что на Украине его подопечный готов выступать только за киевское «Динамо».
"На Украине Милевский готов играть только в киевском «Динамо», но никаких предложений с его стороны пока не поступало. Артем рассчитывает перейти в команду, которая будет на него рассчитывать, и выступать за нее так же, как делал это в Бресте. Уйти на пике и в хороших отношениях с командой без скандалов — оптимальное решение", — заключил он.
33-летний нападающий выступал за команду из Бреста с 2017 года. Накануне стало известно, что он покинет клуб.
Ранее сообщалось, что Диего Марадона прибыл на матч брестского «Динамо» на броневике.
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