Филкова и Филина проиграли в 1-м раунде плей-офф этапа Мирового тура в Ульсане

В Ульсане (Южная Корея) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В матче стартового раунда плей-офф россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в трёх партиях потерпели поражение от представительниц Южной Кореи Юндзи Ким и Юн-Ми Си со счётом 1:2 (21:18, 17:21, 11:15). Продолжительность противостояния составила 47 минут.

На групповом этапе россиянки выиграли один матч из двух.

На минувшей неделе Филкова и Филина дошли до четвертьфинала этапа Мирового тура в Тэгу (Южная Корея).