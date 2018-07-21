Ещё
Филкова и Филина проиграли в 1-м раунде плей-офф этапа Мирового тура в Ульсане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Филкова и Филина проиграли в 1-м раунде плей-офф этапа Мирового тура в Ульсане 

Чемпионат.com 52 минуты назад
В Ульсане (Южная Корея) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В матче стартового раунда плей-офф россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в трёх партиях потерпели поражение от представительниц Южной Кореи Юндзи Ким и Юн-Ми Си со счётом 1:2 (21:18, 17:21, 11:15). Продолжительность противостояния составила 47 минут.
На групповом этапе россиянки выиграли один матч из двух.
На минувшей неделе Филкова и Филина дошли до четвертьфинала этапа Мирового тура в Тэгу (Южная Корея).
Чемпионат.com: последние новости
Российские ватерполисты обыграли Словакию в первом матче на чемпионате Европы Агент: Милевский рассмотрит все предложения, в том числе из России Российские волейболисты обыграли Нидерланды и вышли в финал ЧЕ U20
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять Макларен: у российского чемпиона нашли допинг33
Начало конца: почему Шарапова снимается с турниров9
Футболист вежливо отказался от медали из России36
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена86
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение