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Филкова и Филина проиграли японкам на этапе Мирового тура в Ульсане
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Филкова и Филина проиграли японкам на этапе Мирового тура в Ульсане 

Чемпионат.com 1 час назад
В Ульсане (Южная Корея) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В матче второго тура группового этапа россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в двух партиях потерпели поражение от японок Миюки Мацумуры и Самаа Миягавы со счётом 0:2 (16:21, 15:21).
На старте соревнований россиянки одержали победу над представительницами Китайского Тайбэя Я-Сюань Ю и Цу-Йи Пан со счётом 2:0 (21:14, 26:24). Филкова и Филина заняли второе место в группе и вышли в плей-офф. Турнир завершится 22 июля.
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