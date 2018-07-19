Филкова и Филина с победы стартовали на этапе Мирового тура в Ульсане

В Ульсане (Южная Корея) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В матче первого тура группового этапа россиянки Валерия Филкова и Екатерина Филина в двух партиях одержали победу над представительницами Китайского Тайбэя Я-Сюань Ю и Цу-Йи Пан со счётом 2:0 (21:14, 26:24). Продолжительность противостояния составила 34 минуты.

В матче второго тура, который состоится 20 июля, Филкова и Филина поспорят с представительницами Японии Миюки Мацумурой и Самаа Миягавой.

Турнир завершится 22 июля.