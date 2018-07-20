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Гуренко раскритиковал игроков минского «Динамо» после поражения от «Дерри Сити» в Лиге Европы
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Гуренко раскритиковал игроков минского «Динамо» после поражения от «Дерри Сити» в Лиге Европы 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко — о матче с ирландским «Дерри Сити» (1:2) в первом раунде квалификации Лиги Европы.
— Цифры такие не ожидал. А что матч будет сложный, говорил еще до игры. Знаю ирландцев. Был уверен, что дадут нам бой. Наши ребята, видимо, не услышали, думали, что будет легкая прогулка. Создали много моментов, но две ошибки в обороне сделали, — цитирует специалиста by.tribuna.com. — В первом тайме ряд игроков полностью выпал. Так выходить на еврокубковые матчи непозволительно. Будем делать выводы. Сами понимаете, сейчас ни одну команды не обыграешь, если будут выпадать футболисты. Хотел, чтобы ребята показали более цельный и агрессивный футбол. Получалось только моментами. Многие должны призадуматься, стоит ли им вообще футболом заниматься.
В первом матче «Динамо» победило 2:0 и по сумме двух игр пробилось в следующий раунд.
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