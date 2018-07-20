Молодые спортсмены из Войковского взяли бронзу чемпионата мира по пляжному волейболу

Спортсмены АНО ЦСП «Динамо — Водный стадион» стали бронзовыми призерами молодежного U-19 чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходил в городе Нанкин (Китай). «В чемпионате принимали участие спортсмены Алексей Гусев и Павел Шустров. Павел и Алексей проиграли только одну игру и в полуфинале завоевали бронзовую медаль молодежного чемпионата мира», — говорится в сообщении на официальном сайте расположенного на Ленинградском шоссе спорткомплекса «Динамо». Состязания завершились 15 июля. (ео)