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Молодые спортсмены из Войковского взяли бронзу чемпионата мира по пляжному волейболу
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Молодые спортсмены из Войковского взяли бронзу чемпионата мира по пляжному волейболу 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Спортсмены АНО ЦСП «Динамо — Водный стадион» стали бронзовыми призерами молодежного U-19 чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходил в городе Нанкин (Китай).
«В чемпионате принимали участие спортсмены Алексей Гусев и Павел Шустров. Павел и Алексей проиграли только одну игру и в полуфинале завоевали бронзовую медаль молодежного чемпионата мира», — говорится в сообщении на официальном сайте расположенного на Ленинградском шоссе спорткомплекса «Динамо».
Состязания завершились 15 июля. (ео)
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