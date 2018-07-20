ФК «Краснодар» проиграл «Бешикташу» в последнем товарищеском матче перед стартом сезона

ТАСС , 20 июля. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл турецкому «Бешикташу» со счетом 1:3 в товарищеском матче на сборе в Австрии.

В составе российской команды забитым мячом отметился Вандерсон (12-я минута), у «Бешикташа» отличились Огузхан Озьякуп (29, с пенальти), Джермейн Ленс (51) и Райан Бабел (51). Для «Краснодара» этот матч стал последним перед началом нового сезона чемпионата России.

В первом туре первенства страны «Краснодар» 29 июля в гостях сыграет с казанским «Рубином»

В других матчах грозненский «Ахмат» обыграл турецкий «Башакшехир» — 1:0, «Рубин» сыграл вничью с английским «Редингом» — 0:0.