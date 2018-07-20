Полузащитник «Динамо» Зотов перешел в «Енисей» на правах аренды

Как отмечает пресс-служба «Енисея», соглашение рассчитано на сезон 2018/2019.

Напомним, что Зотов подписал контракт с «Динамо» в 2016 году. В прошлом сезоне в РФПЛ Зотов принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча.