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Полузащитник «Динамо» Зотов перешел в «Енисей» на правах аренды
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Полузащитник «Динамо» Зотов перешел в «Енисей» на правах аренды 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Как отмечает пресс-служба «Енисея», соглашение рассчитано на сезон 2018/2019.
Напомним, что Зотов подписал контракт с «Динамо» в 2016 году. В прошлом сезоне в РФПЛ Зотов принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча.
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