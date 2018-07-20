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Стадион «Динамо» планируется сдать в эксплуатацию в марте будущего года
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Стадион «Динамо» планируется сдать в эксплуатацию в марте будущего года 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Московское «Динамо» проведет сезон 2019–2020 годов на своем домашнем стадионе в Петровском парке. Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Федоров.
— Мы очень ждем и надеемся, что стадион будет готов к марту будущего года, — заявил Федоров.
Он напомнил, что в настоящее время «Динамо» проводит свои домашние матчи на подмосковной «Арене Химки».
Добавим, новый спортивный комплекс сооружен на месте стадиона «Динамо», построенного в 1928 году, с сохранением части исторического фасада и отдельных элементов оформления. (мю)
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