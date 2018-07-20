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Защитник Гаджибеков стал игроком «Енисея»
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Защитник Гаджибеков стал игроком «Енисея» 

Советский спорт 37 минут назад
«Али Гаджибеков является универсальным футболистом, который может сыграть на любой позиции в обороне», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».
Напомним, Гаджибеков — воспитанник дагестанского футбола. Первым профессиональным клубом для него стал «Анжи», за который он выступал с 2006 по 2016 годы. В 2017 году 28-летний защитник перешел в самарские «Крылья Советов», с которыми завоевал серебряные медали ФНЛ.
Ранее московское «Динамо» и «Енисей» договорились о переходе 27-летнего полузащитника Александра Зотова в красноярский клуб на правах аренды.
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