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Игрок «Спартака» рассказал о суде с бывшим клубом
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Игрок «Спартака» рассказал о суде с бывшим клубом 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев прокомментировал действия своего бывшего клуба «Динамо», который подал на него в суд.
"У меня в контракте с «Динамо» был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определённую компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство. Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в «Динамо» только при определенных обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться. 4 июня я написал заявление. А «Динамо» подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта. Со мной пытались связаться Широков и Фёдоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов", — приводят слова Ташаева российские СМИ.
Напомним, что 24-летний Ташаев перешел в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.
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