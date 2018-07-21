Прогноз на матч Шахтёр — Динамо: кто выиграет Суперкубок Украины

В субботу в Одессе матчем за Суперкубок страны будет открыт новый футбольный сезон на Украине. В борьбе за трофей сойдутся принципиальнейшие соперники, гранды украинского футбола, — «Шахтёр» и «Динамо». Команда Паулу Фонсеки считается фаворитом противостояния. Найдутся ли у коллектива Александра Хацкевича контраргументы? "Евро-Футбол.ру" анонсирует горячую битву на стадионе «Черноморец».

Шахтёр

В очередной раз «Шахтёр» сталкивается с переменами. Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины летом расстался с рядом лидеров. Автор дубля в прошлогоднем Суперкубке Факундо Феррейра, Фред, Бернард, а также легендарный Дарио Срна — все эти футболисты попрощались с «оранжево-чёрными». Казалось бы, ситуация сложная, но «горняки» уже приучили нас к тому, что они воспитывают новых лидеров, способных безболезненно заменить ушедших в другие клубы игроков. «Шахтёр» успел усилиться, подписав украинского вратаря Шевченко и четверых бразильцев — Майкона, Фернандо, Сиприано и Мораеса. Последний ещё в прошлом сезоне выступал за «Динамо», а потому в Киеве его наверняка ждёт теплый приём. Но в субботу гранды украинского футбола сойдутся не в столице, в южной Одессе. Стоит добавить, что Паулу Фонсека в будущем матче не сможет задействовать Тайсона. Бразилец получил отпуск ввиду участия на чемпионате мира.

Динамо

"Динамо" в прошлом сезоне ничего не выиграло, однако у фанатов «бело-синих» был один аргумент в спорах с поклонниками принципиальнейшего соперника. Дело в том, что киевляне ни разу не проиграли «Шахтёру» в четырёх матчах прошлого чемпионата — 3 победы и ничья. Эти результаты хоть как-то подсластили горькую пилюлю, ведь год без трофеев — большое разочарование для столичного клуба, имеющего богатую историю. Помимо Мораеса, о котором мы уже говорили, динамовцы попрощались с Рыбалкой, Гусевым, Мбокани, Хачериди и Ротанем. Но есть и приобретения — Сидклей и Чече, к тому же Андриевский стал полноценным игроком «Динамо». Александр Хацкевич решительно настроен вернуть трофеи в украинскую столицу. Начать это делать амбициозный специалист рассчитывает уже в субботу.

Где смотреть матч

Следить за развитием событий в поединке за Суперкубок Украины, который стартует в Одессе в 21:00 по московскому времени, можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Шахтёр — Динамо: +3=5-2. Разница мячей: 14-11.

В игре за Суперкубок Украины «Шахтёр» и «Динамо» встречались 10 раз. По пять раз трофей завоёвывала каждая из команд, причём в пяти случаях для этого требовалась серия послематчевых пенальти.

Интересные факты

— «Шахтёр» завоёвывал Суперкубок Украины 8 раз, «Динамо» — 6.

— 5 из 10 дуэлей «Шахтёра» и «Динамо» за Суперкубок доходили до серии послематчевых пенальти.

— Наиболее частые результаты в матчах за Суперкубок Украины между «Шахтёром» и «Динамо» — 1:1 (4 раза) и 2:0 в пользу «Шахтёра» (3 раза).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Динамо" в прошлом сезоне осталось без трофеев, но при этом показало потенциал и способность прогрессировать. В расположении Александра Хацкевича хватает молодых и голодных к победам футболистов, но нам кажется, что в субботней битве всё решит более высокий класс подопечных Паулу Фонсеки. Наша ставка: «Шахтёр» станет обладателем Суперкубка Украины" с коэффициентом 1.65.