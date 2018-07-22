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Женская сборная России уступила Испании, но вышла из группы ЧЕ по водному поло
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Женская сборная России уступила Испании, но вышла из группы ЧЕ по водному поло 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России по водному поло в матче пятого тура группового этапа чемпионата Европы в Барселоне (Испания) уступила хозяйкам соревнований. Бронзовые призёры Олимпиады-2016 потерпели второе поражение на континентальном первенстве, до этого они обыграли Турцию, Сербию и Германию и уступили Венгрии.
Ещё по итогам первых четырёх туров российские ватерполистки обеспечили себе выход из группы В. По итогам группового турнира подопечные Александра Гайдукова заняли 3-ае место в группе.
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Барселона. Группа B. Пятый тур  Испания — Россия — 12:11 (2:2, 4:3, 2:3, 4:3).
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