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Все сборы «Енисея» за 40 секунд. Видео
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Все сборы «Енисея» за 40 секунд. Видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Енисей» в Твиттере опубликовал ролик о том, как команда готовилась к дебютному сезону в российской премьер-лиге. Запись выполнена в ускоренном темпе, ее хронометраж составляет 40 секунд.
Напомним, по итогам сезона-2017/18 красноярцы заняли третье место в Олимп-Первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за путевку в премьер-лигу они обыграли «Анжи» (дома — 3:0, на выезде — 3:4).
В первом туре чемпионата страны-2018/19 «Енисей» в Тюмени проведет домашний матч против "Зенита". Игра состоится 29 июля.
Все сборы «Енисея» в Кратово за 40 секунд ⚽️ pic.twitter.com/WNTAkjHC8i
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 21 июля 2018 г.
Енисей — Зенит
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