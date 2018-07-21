Ещё
Российские волейболисты обыграли Нидерланды и вышли в финал ЧЕ U20
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские волейболисты обыграли Нидерланды и вышли в финал ЧЕ U20 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над сборной Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет. Подопечные Андрея Ноздрина отпраздновали пятую победу в шести проведённых матчах — единственной командой, сумевшей обыграть россиян стала сборная Польши.
В решающем матче соперником россиян станет сборная Чехии. Финальный матч запланирован на завтра, 22 июля и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды
Полуфинал
Россия — Бельгия — 3:1 (25:23, 20:25, 25:12, 25:22)
Чемпионат.com: последние новости
Голландки Кейзер и Меппелинк стали чемпионками Европы по пляжному волейболу Российские ватерполисты обыграли Словакию в первом матче на чемпионате Европы Агент: решение о расставании с Милевским принимал точно не Марадона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять Макларен: у российского чемпиона нашли допинг33
Футболист вежливо отказался от медали из России36
Начало конца: почему Шарапова снимается с турниров8
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена86
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение