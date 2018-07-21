Российские волейболисты обыграли Нидерланды и вышли в финал ЧЕ U20

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над сборной Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 20 лет. Подопечные Андрея Ноздрина отпраздновали пятую победу в шести проведённых матчах — единственной командой, сумевшей обыграть россиян стала сборная Польши.

В решающем матче соперником россиян станет сборная Чехии. Финальный матч запланирован на завтра, 22 июля и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы U20. Бельгия и Нидерланды

Полуфинал

Россия — Бельгия — 3:1 (25:23, 20:25, 25:12, 25:22)