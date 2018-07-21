«Урожай» провел первый официальный матч. И проиграл любительскому клубу на старте Кубка России

Стартовал розыгрыш Кубка России-2018/19. Свой первый официальный матч в истории провел краснодарский «Урожай». Этим летом из-за финансовых проблем прекратила свое существование «Кубань». Вместо нее в кубанской столице появился «Урожай», который стартует в первенстве ПФЛ.

Соперником «Урожая» по 1/256 финала стал любительский клуб «Кубань Холдинг», который одержал победу со счетом 2:0.

В других встречах также встречались команды южного региона: «Динамо Ставрополь» одолело «Ангушт», а «Биолог-Новокубанск» из Прогресса — «Академию футбола имени Виктора Понедельника».

Завтра состоятся еще два матча 1/256 финала, в которых любительские команды «Автофаворит» и «Атом» примут «Луки-Энергию» и липецкий «Металлург» соответственно.

Кубок России

1/256 финала

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)

Гол: Бочкарев, 31.

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) — «Ангушт» (Назрань) — 2:0 (2:0)

Голы: Есин, 36 (1:0). Ляднев, 42 — с пенальти (2:0).

"Кубань Холдинг" (Павловская) — «Урожай» (Краснодар) — 2:0 (1:0)

Голы: Жданов, 19 (1:0). Вагидов, 85 (2:0)