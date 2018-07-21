Ещё
«Урожай» провел первый официальный матч. И проиграл любительскому клубу на старте Кубка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Урожай» провел первый официальный матч. И проиграл любительскому клубу на старте Кубка России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стартовал розыгрыш Кубка России-2018/19. Свой первый официальный матч в истории провел краснодарский «Урожай». Этим летом из-за финансовых проблем прекратила свое существование «Кубань». Вместо нее в кубанской столице появился «Урожай», который стартует в первенстве ПФЛ.
Соперником «Урожая» по 1/256 финала стал любительский клуб «Кубань Холдинг», который одержал победу со счетом 2:0.
В других встречах также встречались команды южного региона: «Динамо Ставрополь» одолело «Ангушт», а «Биолог-Новокубанск» из Прогресса — «Академию футбола имени Виктора Понедельника».
Завтра состоятся еще два матча 1/256 финала, в которых любительские команды «Автофаворит» и «Атом» примут «Луки-Энергию» и липецкий «Металлург» соответственно.
Кубок России
1/256 финала
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)
Гол: Бочкарев, 31.
"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) — «Ангушт» (Назрань) — 2:0 (2:0)
Голы: Есин, 36 (1:0). Ляднев, 42 — с пенальти (2:0).
"Кубань Холдинг" (Павловская) — «Урожай» (Краснодар) — 2:0 (1:0)
Голы: Жданов, 19 (1:0). Вагидов, 85 (2:0)
Спорт-Экспресс: последние новости
Томас Тухель: "ПСЖ" в матче с "Баварией" действовал как команда" Сборная России - в финале молодежного чемпионата Европы Игорь Семшов: "Не сомневался, что "Динамо" будет сохранено"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять Макларен: у российского чемпиона нашли допинг33
Начало конца: почему Шарапова снимается с турниров9
Футболист вежливо отказался от медали из России36
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена86
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение