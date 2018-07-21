Голландки Кейзер и Меппелинк стали чемпионками Европы по пляжному волейболу 

В Нидерландах завершился женский чемпионат Европы по пляжному волейболу. В финале хозяйки соревнований, Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк, в двух партиях обыграли представительниц Швейцарии Нину Бетсхарт и Таню Хюберли со счётом 2:0 (21:16, 26:24). Продолжительность противостояния составила 44 минуты.
Бронзовыми призёрами стали чешки Барбора Германнова и Маркета Слукова.
Лучший результат среди россиянок продемонстрировали Евгения Уколова и Екатерина Бирлова. Они дошли до четвертьфинала, где проиграли Германновой и Слуковой.