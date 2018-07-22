Нобоа: Думаю, «Зенит» готов начать чемпионат

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Интером» (3:3) и отметил, что команда готова к началу сезона.

«Я думаю, это был хороший матч. Неважно, какой счет — 3:3 или 5:5. Важно то, как мы сыграли сегодня, а мы показали хороший футбол. Я думаю, что мы будем играть еще лучше, но, думаю, мы уже готовы начинать чемпионат.

Да, было очень сложно. Но дело не столько в жаре, сколько в сухом климате. Было тяжело, но таким будет и начало нашего чемпионата.

Все три мяча «Зенит» забил целенаправленными прямыми ударами. Мы наигрывали что-то подобно на тренировках. Особенно это заметно по второму голу Мака.

Гол Эрнани — это просто бомба, а мой — тоже очень хороший. Чей гол самый лучший? Я думаю, Эрнани», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Нобоа.