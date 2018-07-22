Игроки киевского «Динамо» не пожали руку перешедшему в «Шахтер» экс-одноклубнику

Футболисты киевского «Динамо» во время матча за Суперкубок Украины коллективно отказались пожимать руку своему бывшему одноклубнику Жуниору Мораесу, который перешел в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает «Советский спорт».

В борьбе за трофей сильнее оказались киевляне, обыграв «Шахтер» со счетом 1:0. По ходу трансляции матча было видно, что все игроки «Динамо» отказались приветствовать Мораеса.

"Я считаю, это правильная позиция. Начиная от руководства, и заканчивая футболистами. Если человек выходил с капитанской повязкой и целовал эмблему, то не совсем корректно переходить в команду соперника", — приводит слова полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского Footboom.

31-летний Мораес стал игроком «горняков» в июне.