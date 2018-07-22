«Шинник» одержал выездную победу над «Сибирью» 

«Шинник» одержал победу над «Сибирью» в матче 2-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 63-й минуте Ишхан Гелоян открыл счёт в матче, а в концовке встречи Алексей Аравин забил в собственные ворота.
«Шинник» одержал вторую подряд победу, в первом туре подопечные Александра Побегалова переиграли курский «Авангард» (2:1). У «Сибири» пока нет побед в новом сезоне ФНЛ, в стартовой игре команда сыграла вничью с «Краснодаром-2» (1:1).