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«Тяньцзинь» без Витселя проиграл «Бэйцзин Гоань»
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«Тяньцзинь» без Витселя проиграл «Бэйцзин Гоань» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Бэйцзин Гоань» победил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 13-го тура чемпионата Китая. Хавбек гостей Аксель Витсель (экс-"Зенит") пропустил встречу. Пекинский клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая на 1 очко «Шаньдун Лунэн».
В другом матче «Гуанчжоу Фули» сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэном», котоорый возглавляет экс-тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску.
Чемпионат Китая
Суперлига
13-й тур  "Бэйцзин Гоань" — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 3:2 (2:0)
Голы: Ренату Аугусту, 39 (1:0). Юй Дабао, 42 (2:0). Бакамбу, 56 (3:0). Ян Сю, 76 (3:1). Пату, 81 (3:2).
"Хэбэй Илиньшаньчжуан" — «Цзянсу Сайнти» — 0:0  "Гуанчжоу Фули" — «Гуйчжоу Чжичэн» — 1:1 (0:1)
Голы: Елавич, 39 (0:1). Урсо Жуниор, 90+2 (1:1)
"Хэнань Цзянье" — «Шанхай Шэньхуа» — 2:2 (1:1)
Голы: Чжан Лю, 25 (0:1). Каранга, 30 (1:1). Гуарин, 70 (1:2). Каранга, 77 (2:2).
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