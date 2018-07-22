«Арсенал» и «Анжи» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в Туле на поле стадиона «Центральный», завершилась со счетом 0:0.

Добавим, в первом туре премьер-лиги «Анжи» 28 июля встретится с «Уралом», а «Арсенал» 29 июля сыграет с «Динамо».