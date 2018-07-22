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«Арсенал» и «Анжи» сыграли вничью в товарищеском матче
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«Арсенал» и «Анжи» сыграли вничью в товарищеском матче 

Советский спорт 1 час назад
Встреча, которая прошла в Туле на поле стадиона «Центральный», завершилась со счетом 0:0.
Добавим, в первом туре премьер-лиги «Анжи» 28 июля встретится с «Уралом», а «Арсенал» 29 июля сыграет с «Динамо».
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