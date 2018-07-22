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«Арсенал» сыграл вничью с «Анжи» в товарищеском матче
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«Арсенал» сыграл вничью с «Анжи» в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:0.
В первом туре Российской премьер-лиги «Анжи» 28 июля сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Арсенал» встретится с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в рамках предсезонной подготовки провел контрольную встречу с миланским «Интером».
Футбол. Товарищеский матч "Арсенал" (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 0:0
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