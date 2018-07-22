«Арсенал» сыграл вничью с «Анжи» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата России, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:0.

В первом туре Российской премьер-лиги «Анжи» 28 июля сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Арсенал» встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в рамках предсезонной подготовки провел контрольную встречу с миланским «Интером».

Футбол. Товарищеский матч "Арсенал" (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 0:0