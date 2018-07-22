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В Ярославле прошёл этап Чемпионата России по пляжному волейболу: жаркие фото
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В Ярославле прошёл этап Чемпионата России по пляжному волейболу: жаркие фото 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
На четыре дня городской пляж на Подзеленье стал площадкой, на которой 21 мужская команда и 16 женских боролись за медали.
«Золото» ярославского этапа и у мужчин, и у женщин уехало в подмосковный волейбольный клуб «Подмосковье».
Играли мужские и женские команды
— В одной игре волейболист выполняет 85 прыжков, совершает 235 ускорений и пробегает около 775 метров, — рассказали организаторы Чемпионата. — На площадке в составе одной команды всего два человека — каждый в любой расстановке может стать связующим, нападающий, блокирующим и принимающим. Возможно, именно поэтому уже довольно давно многие известные волейболисты делают выбор в пользу пляжной разновидности этой игры.
Когда играли девушки, толпа смотрящих увеличивалась
Не смотря на то, что этап Чемпионата в Ярославле закончился, на пляже почти каждые выходные можно увидеть как любительские, так и профессиональные соревнования.
Красиво играют!
В Ярославле местные игры проходят каждые выходные
— Каждый желающий может сразиться здесь с мастерами этого вида спорта и даже бросить вызов мастерам «Ярославича», которые часто меняют «классику» на «пляжку» в своем основном межсезонье, — рассказали в ярославском волейбольном клубе.
Парни тоже хороши
"Золото" уехало в Подмосковье
Это был этап Чемпионата России по пляжному волейболу
В перерыве
Подруги в команде
Зрители смотрели, как могли
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