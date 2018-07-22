ФК «Сочи» одержал первую победу в ФНЛ, «Чертаново» обыграл «Зенит-2»

В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал на своём поле ФК «Сочи». Встреча проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.