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ФК «Сочи» одержал первую победу в ФНЛ, «Чертаново» обыграл «Зенит-2»
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ФК «Сочи» одержал первую победу в ФНЛ, «Чертаново» обыграл «Зенит-2» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал на своём поле ФК «Сочи». Встреча проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Барсов и Анзор Саная, а за хозяев точным ударом отметился Сандро Цвейба. Таким образом, сочинский клуб одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ.
В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, «Зенит-2» на своём поле проиграл «Чертаново». Хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Кирилла Макеева, однако точные удары Романа Ежова и Владислава Сарвели во втором тайме принесли победу гостям.
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