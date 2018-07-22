ФК «Сочи» одержал первую победу в ФНЛ, «Чертаново» обыграл «Зенит-2» 

В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Факел» принимал на своём поле ФК «Сочи». Встреча проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Барсов и Анзор Саная, а за хозяев точным ударом отметился Сандро Цвейба. Таким образом, сочинский клуб одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ.
В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, «Зенит-2» на своём поле проиграл «Чертаново». Хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Кирилла Макеева, однако точные удары Романа Ежова и Владислава Сарвели во втором тайме принесли победу гостям.