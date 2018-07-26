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КДК не рассматривал протест «Армавира» на результат матча со «СКА-Хабаровск»
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КДК не рассматривал протест «Армавира» на результат матча со «СКА-Хабаровск» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не рассматривать протест клуба «Армавир» на результат матча 1-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровск», передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович со ссылкой на слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.
17 июля «Армавир» на выезде разгромно проиграл «СКА— Хабаровск» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника команды хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне футболист выступал в ПФЛ за «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства.
«В связи с тем, что факт подачи протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, не отражены в протоколе матча — протест ФК «Армавир» на результат матча первого тура с командой «СКА-Хабаровск» к рассмотрению не принимать. Согласно статье 125 дисциплинарного кодекса, не принимаются к рассмотрению протесты, не зафиксированные в протоколе матча. КДК не имел права рассматривать этот протест», — сказал Григорьянц.
Глава КДК РФС добавил, что «Армавиру» будут возвращены 20 тыс. рублей за подачу иска.
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