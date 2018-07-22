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«СКА-Хабаровск» не поставил Квеквескири в состав, опасаясь технического поражения
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«СКА-Хабаровск» не поставил Квеквескири в состав, опасаясь технического поражения 

SPORT24.ru 2 часа назад
«СКА-Хабаровск» не включил защитника Ираклия Квеквескири в состав на матч второго тура ФНЛ с «Краснодаром-2». После прошлого тура «Армавир» опротестовал поражение от СКА (0:3), утверждая, что Квеквескири не мог играть из-за дисквалификации, заработанной в последнем туре первенства ПФЛ в прошлом сезоне.
«Армавир» потребовал засчитать СКА техническое поражение. КДК РФС рассмотрит жалобу на нынешней неделе. По информации Sport24, хабаровцы не стали ставить Квеквескири в состав на второй тур, чтобы результат и этого матча не оказался под угрозой отмены.
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