«СКА-Хабаровск» не поставил Квеквескири в состав, опасаясь технического поражения

«СКА-Хабаровск» не включил защитника Ираклия Квеквескири в состав на матч второго тура ФНЛ с «Краснодаром-2». После прошлого тура «Армавир» опротестовал поражение от СКА (0:3), утверждая, что Квеквескири не мог играть из-за дисквалификации, заработанной в последнем туре первенства ПФЛ в прошлом сезоне.

«Армавир» потребовал засчитать СКА техническое поражение. КДК РФС рассмотрит жалобу на нынешней неделе. По информации Sport24, хабаровцы не стали ставить Квеквескири в состав на второй тур, чтобы результат и этого матча не оказался под угрозой отмены.