«Мордовия» одержала победу над «Армавиром» в матче ФНЛ

«Мордовия» одержала победу над «Армавиром» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Армавире, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Илья Петров

В следующем туре «Мордовия» примет «Краснодар-2», а «Армавир» на выезде сыграет с «Тюменью».

Ранее «Тамбов» переиграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура Футбольной национальной лиги.

Футбол. ФНЛ. 2-й тур "Армавир" (Армавир) — «Мордовия» (Саранск) — 0:1 Голы: 0:1 — Петров, 58