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«Мордовия» одержала победу над «Армавиром» в матче ФНЛ
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«Мордовия» одержала победу над «Армавиром» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Мордовия» одержала победу над «Армавиром» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Армавире, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Илья Петров.
В следующем туре «Мордовия» примет «Краснодар-2», а «Армавир» на выезде сыграет с «Тюменью».
Ранее «Тамбов» переиграл калининградскую «Балтику» в матче второго тура Футбольной национальной лиги.
Футбол. ФНЛ. 2-й тур "Армавир" (Армавир) — «Мордовия» (Саранск) — 0:1 Голы: 0:1 — Петров, 58
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