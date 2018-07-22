Норвежцы Мол и Сёрум стали чемпионами Европы по пляжному волейболу 

В Нидерландах завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу. В финале норвежцы Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сёрум в двух партиях обыграли представителей Латвии Александра Самойловса и Яниса Шмединьша (21:17, 21:13).
В матче за третье место россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры со счётом 1:2 (17:21, 21:13, 12:15).
Накануне победу на женском чемпионате Европы одержали представительницы Нидерландов Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.