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Александр Точилин: Качество футбола не очень, но сегодня была важна победа
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Александр Точилин: Качество футбола не очень, но сегодня была важна победа 

Советский спорт 28 минут назад
— Очень рады победе. Она для нас очень важна. Ведь в первом туре проиграли. Качество футбола не очень, но сегодня была важна победа.
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Какие перемены ощутили с переездом? По игре философия не поменялась. Уже вторую игру мы действуем с ощутимым преимуществом. Но нужно подтянуть физические кондиции. Нам есть над чем работать, — передает слова Точилина пресс-служба ФНЛ.
Добавим, что после двух туров «Сочи» с тремя очками занимают 11-место в турнирной таблице ФНЛ.
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