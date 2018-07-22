Александр Точилин: Качество футбола не очень, но сегодня была важна победа

— Очень рады победе. Она для нас очень важна. Ведь в первом туре проиграли. Качество футбола не очень, но сегодня была важна победа.

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Какие перемены ощутили с переездом? По игре философия не поменялась. Уже вторую игру мы действуем с ощутимым преимуществом. Но нужно подтянуть физические кондиции. Нам есть над чем работать, — передает слова Точилина пресс-служба ФНЛ.

Добавим, что после двух туров «Сочи» с тремя очками занимают 11-место в турнирной таблице ФНЛ.