Григорян сделал прогноз на матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян сделал прогноз на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром», передает Sport24.

"Я ожидаю безупречную игру «Рубина», но матч будет проходить под диктовку «Краснодара». И все же я отдам предпочтению казанцам. «Рубин» выиграет с преимуществом в один мяч", — заявил Григорян.

Он также добавил, что футболисты, которые играли в сборных, будут не в оптимальном состоянии перед игрой.

Матч состоится 29 июля в 19.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Анжи» назвал игру команд Бердыева «пресной».