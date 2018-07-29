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Григорян сделал прогноз на матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром»
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Григорян сделал прогноз на матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» 

Газета.Ru 5 часов назад
Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян сделал прогноз на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром», передает Sport24.
"Я ожидаю безупречную игру «Рубина», но матч будет проходить под диктовку «Краснодара». И все же я отдам предпочтению казанцам. «Рубин» выиграет с преимуществом в один мяч", — заявил Григорян.
Он также добавил, что футболисты, которые играли в сборных, будут не в оптимальном состоянии перед игрой.
Матч состоится 29 июля в 19.00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее экс-тренер «Анжи» назвал игру команд Бердыева «пресной».
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